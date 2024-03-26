В Красноярске обследуют находящиеся на гарантии дороги

В Красноярске начали обследовать дороги, которые находятся на гарантии. Как сообщили в администрации города, выявленные недостатки подрядчики будут устранять за свой счет.
Сейчас специалисты ищут выбоины, трещины, а также разрушенные бортовые камни. Особое внимание уделяется дорогам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (всего в краевом центре таких объектов 34).
За пять лет реализации проекта отремонтировано 193 километров дорог, построены десять новых дорожных объектов, приобретено девять автобусов и две зарядные станции для электротранспорта.
Добавим, что в этом сезоне планируется отремонтировать 42 участка дорог.