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Молодые семьи из Волгоградской области приобретают жилье с господдержкой

Сначала 2024 года 41 семья из Волгоградской области заселилась в новые квартиры благодаря участию в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, в муниципальных образованиях свидетельства на получение социальной выплаты выдали 169 участникам программы. Всего в 2024 году улучшить жилищные условия с помощью этой меры поддержки смогут 225 молодых семей.

Участниками программы могут стать пары, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в жилых помещениях. Также они должны обладать достаточными доходами для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соцвыплаты.

Средства можно получить на приобретение готовой квартиры, оплату договора на строительство частного дома или долевого участия в возведении многоквартирного дома, а также на первоначальный взнос, погашение основной суммы или процентов по ипотеке.

Отметим, что в Волгоградской области особое внимание уделяется поддержке семей, материнства и детства. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. В регионе действует свыше 20 мер поддержки семей. Жителям предоставляют ежемесячное пособие на оплату услуг ЖКХ, квартальные выплаты, а также ежегодную помощь на подготовку детей к школе.

Многодетным семьям доступна государственная социальная помощь на основании соцконтракта. Действует региональный родительский капитал. Также благодаря господдержке молодые и многодетные семьи могут решить квартирный вопрос.

2024 год по решению президента Владимира Путина объявлен Годом семьи. Глава государства во время оглашения Послания Федеральному собранию объявил о старте нового нацпроекта «Семья».