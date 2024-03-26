Самые богатые петербуржцы зарабатывают в 11 раз больше самых бедных. «Фонтанка» измерила зарплатный разрыв

Итак, в январе 2022 года средняя зарплата сотрудника добывающей отрасли в городе превышала средний заработок почтового служащего или курьера (в тех цифрах, в которых его видит государство) в 3,5 раза, в январе 2024 года — в 5,8 раза. При этом, если взять среднюю зарплату в IT-сфере Петербурга (здесь сотрудник в среднем зарабатывает сейчас 149 тысяч рублей), — разрыв, наоборот, будет снижаться. Отношение «зарплаты айтишника» к средней по городу за последние два года сократилось с 1,9 до 1,6, к МРОТ — с 6,5 до 6, к «зарплате почтальона/курьера» — с 2,8 до 3. При этом в нефтегазовой отрасли в городе заняты 3 тысячи человек, в IT и коммуникациях — 74,8 тысячи, в общепите — 24 тысячи, по почтовой и курьерской деятельности данные не приводятся.