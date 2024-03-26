Самые богатые петербуржцы зарабатывают в 11 раз больше самых бедных. «Фонтанка» измерила зарплатный разрыв

На днях Росстат опубликовал свежую оперативную информацию об уровне средней зарплаты в Петербурге. В январе 2024-го она снова оказалась ниже 100 тысяч рублей и составила 92 526 рублей в месяц. Это на 30% ниже уровня декабря, когда многие работодатели начисляли сотрудникам новогодние премии и 13-е зарплаты, в результате чего показатель перевалил за 130 тысяч рублей. Данные публикуются с лагом в пару месяцев, поэтому за февраль и март информации пока нет.
Самую высокую среднюю зарплату в городе по-прежнему получают представители сферы добычи полезных ископаемых. По официальным данным, в городе таких 3000 человек. Разрыв между их средним доходом и минимальной зарплатой в регионе за последние два года увеличился на 37,5%, подсчитала «Фонтанка». Если в начале 2022 года «нефтяники» в Петербурге получали в 8 раз выше МРОТ, в январе 2024-го — уже в 11 раз.
То, что сотрудники предприятий из отрасли добычи полезных ископаемых получают высокие зарплаты и это отразилось на средних с приходом в Петербург крупнейшего налогоплательщика, — не новость. В январе 2024 года средняя начисленная зарплата петербуржца, работающего в нефтегазовой сфере, составила 282 тысячи рублей. Это выше уровня ноября, хотя в январе рабочих дней гораздо меньше.
Динамика средней зарплаты «нефтяников» традиционно подскакивает в декабре и июле. Декабрьский скачок можно связать с новогодними премиями, июльский — с индексациями зарплат. С недавних пор еще один пик приходится на февраль, что тоже, предположительно, связано с индексациями или поощрительными выплатами.
Для сравнения, в декабре 2023 года средняя зарплата работника добывающего предприятия со всеми премиями составила 448 тысяч рублей. Это в 3,4 раза выше среднего уровня зарплаты по Петербургу, который также сложился с учетом премий и 13-х зарплат. Кажется, что цифра для города баснословная, но бывало и больше. Так, в июле 2019 года показатель составлял 474 тысячи рублей, что превышало среднюю на тот момент зарплату по Петербургу (63,2 тысячи) в 7,5 раза. Это максимум с начала ежемесячной публикации Петростатом оперативной информации по зарплате на сайте с декабря 2018 года.
В январе 2024 года зарплата «нефтяников» превысила среднюю по Петербургу в 3,1 раза. Этот разрыв вырос по сравнению с январем 2022 года (2,4 раза) и январем 2023 года (2 раза). Разрыв с минимальной зарплатой (МРОТ) еще более драматический. В отличие от средней зарплаты, которая подвижна за счет широкого спектра представленного в городе бизнеса и плавает последние месяцы вокруг психологической отметки в 100 тысяч, МРОТ — фиксированный показатель, который утверждается городскими властями, Союзом промышленников и предпринимателей, а также профсоюзами. В 2022 году он был определен на уровне 21 500 рублей, к концу года повышен до 23 500 рублей, к концу 2023 года еще раз увеличен до 25 000 рублей.
Соответственно, разрыв между самыми богатыми и самыми бедными петербуржцами, которые получают зарплату на уровне МРОТ, растет сильнее. Если в начале 2022 года доход одних преобладал над доходом других в 8 раз, а в начале 2023-го — в 6,8 раза, то в начале 2024 разница составила 11,3 раза.
Скажете: да кто в Петербурге сейчас получает 25 тысяч рублей? Есть другой параметр для сравнения, тоже из росстатовского перечня. Самые низкие средние зарплаты в нем традиционно фиксируют в двух категориях: «гостиницы и общепит» и «почтовая связь и курьерская деятельность», но с ними не все так однозначно.
Как известно, в общепите и сфере гостеприимства высокая доля серых зарплат, работают сезонные факторы и доход рядового сотрудника зависит от чаевых, которые нигде не декларируются. При таком раскладе долгое время именно в этих сферах средние зарплаты были самыми низкими из наблюдаемых Росстатом, но в 2023 году тренд переломился. К началу 2024 года персонал кафе и гостиниц серьезно оторвался от почтовых служащих и курьеров, у которых теперь на двоих, как ни странно, 48 646 рублей в месяц, что почти вполовину ниже среднего. А как же 100-тысячные заработки курьеров на электросамокатах? Вероятнее всего, они сюда не попадают, поскольку работают как самозанятые и не вступают в реестр субъектов малого предпринимательства.
Итак, в январе 2022 года средняя зарплата сотрудника добывающей отрасли в городе превышала средний заработок почтового служащего или курьера (в тех цифрах, в которых его видит государство) в 3,5 раза, в январе 2024 года — в 5,8 раза. При этом, если взять среднюю зарплату в IT-сфере Петербурга (здесь сотрудник в среднем зарабатывает сейчас 149 тысяч рублей), — разрыв, наоборот, будет снижаться. Отношение «зарплаты айтишника» к средней по городу за последние два года сократилось с 1,9 до 1,6, к МРОТ — с 6,5 до 6, к «зарплате почтальона/курьера» — с 2,8 до 3. При этом в нефтегазовой отрасли в городе заняты 3 тысячи человек, в IT и коммуникациях — 74,8 тысячи, в общепите — 24 тысячи, по почтовой и курьерской деятельности данные не приводятся.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».