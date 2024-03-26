Доллар дорожает на открытии биржи во вторник

МИНСК, 26 мар — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта слабеет в сравнении с долларом и российским рублем.
В начале торгов спрос и предложение на европейскую валюту отсутствуют. В ближайшее время глобальных факторов, способных оказать негативное влияние на евро, не предвидится, и вероятно, он продолжит дорожать на фоне хорошей статистики в еврозоне.
Американская валюта продолжает отыгрывать данные о росте ВВП и рынка недвижимости. По состоянию на 10:09 доллар прибавил 0,02% и достиг отметки в 3,2540 рубля.
Российская валюта сменила тренд и начала коррекцию курса. По состоянию на 10:09 она прибавила 0,07%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5042 белорусского рубля.
Продолжила расти и валюта Поднебесной, но уже куда более скромными темпами. По состоянию на 10:14 она окрепла еще на 0,04%. На бирже за 10 юаней просили 4,4894 рубля.