Проектировка нового Рудневского моста Владивостока привела к судебной тяжбе

МКУ «Центр организации дорожного движения» администрации Владивостока подало иск к ООО «Мосты и инженерные проекты» из-за нарушения сроков проектирования нового Рудневского моста по муниципальному контракту. Истец требует вернуть 12,2 млн рублей за работы, которые затянулись уже на полтора года.
Об этом сообщили Новости VL.ru со ссылкой на Арбитражный суд Приморского края, куда 22 февраля поступило исковое заявление о взыскании пеней и штрафа за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту.
Контракт на разработку проектной документации по реконструкции Рудневского моста и проведение инженерных изысканий заключили между компанией из Санкт-Петербурга «Мосты и инженерные проекты» и мэрией еще в 2021 году. Тогда срок был назначен — 30 ноября 2022 года. Цена вопроса составила 59,5 млн рублей.
Несмотря на то, что мэр Константин Шестаков заявлял в начале 2022 года, что проектирование завершено, а документация проходит госэкспертизу, проект эту процедуру не прошёл до сих пор. ГКАУ «Госэкспертиза» нашла в документации и результатах инженерных изысканий нарушения, без устранения которых прохождение экспертизы и получение положительного заключения невозможно.
Как пишет VL.ru, в исковом заявлении заявлено, что подрядчик своевременно не исполнил условия контракта в полном объёме и заказчик потребовал уплатить неустойку, а также штраф в размере 1% от суммы договора. Однако исполнитель это требование не исполнил.
Заседание в Арбитраже по этому делу назначено на 16 апреля.