Проектировка нового Рудневского моста Владивостока привела к судебной тяжбе

Несмотря на то, что мэр Константин Шестаков заявлял в начале 2022 года, что проектирование завершено, а документация проходит госэкспертизу, проект эту процедуру не прошёл до сих пор. ГКАУ «Госэкспертиза» нашла в документации и результатах инженерных изысканий нарушения, без устранения которых прохождение экспертизы и получение положительного заключения невозможно.