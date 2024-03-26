Кому предлагают самые высокие зарплаты в Калининграде в марте

Работодатель подыскивает сотрудника с опытом работы в общепите от шести лет.
На втором месте — вакансия персонального менеджера с зарплатой от 84 тысяч рублей. Требуется профильное высшее образование и релевантный опыт работы от одного года. Обещают корпоративные скидки, ДМС и премии, прокомментировали в Калининграде сегодня, 26 марта 2024 года, собкору KaliningradToday в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем исследование.
На третьем месте — управляющий рестораном с зарплатой от 84 тысяч рублей. От кандидата требуется релевантный опыт работы от одного года. Компания предлагает премии и бесплатное питание.