Проект капремонта путепровода на Батарейной в Иркутске прошел все согласования

Проект проведения работ по капитальному ремонту путепровода на станции Батарейной в Иркутске прошел все необходимые согласования. Об этом рассказал руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев на оперативном совещании у вице-мэра города Андрея Южакова, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации облцентра.
По словам подрядчика, до конца текущего месяца планируется получить наряд-допуск на производство работ. Сейчас специалисты проводят согласование с ОАО «РЖД» по технологическим «окнам» и техническому надзору с их стороны.
«Как только получим всю необходимую документацию, сможем выйти на объект», — рассказал Андрей Пономарев.
Также специалисты занимаются согласованием договоров с субподрядчиками для работ по переносу сетей связей, коммуникаций, контактной сети.
«Объект технически сложный, каждый этап на особом контроле мэра города Руслана Болотова. Своевременная подготовка и согласование подрядчиком всей документации влияет на сроки, поэтому следим за этим очень внимательно, при необходимости оказываем поддержку», — прокомментировал Андрей Южаков.
Вице-мэр добавил, что также власти продолжают отслеживать состояние дорог рядом со станцией и на Батарейной. Поступает много жалоб от местных жителей. Главная задача администрации — минимизировать неудобства для людей.
«Сейчас два раза в неделю будем задействовать грейдер для выравнивания и уплотнения покрытия. После запуска асфальтобетонного завода МУП “Иркутскавтодор” в мае планируем провести ямочный ремонт. Благодарю активных жителей, которые своевременно информируют администрацию о возникающих проблемах», — сказал Андрей Южаков.
Добавим, путепровод на Батарейной капитально ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».