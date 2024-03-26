Проект капремонта путепровода на Батарейной в Иркутске прошел все согласования

Проект проведения работ по капитальному ремонту путепровода на станции Батарейной в Иркутске прошел все необходимые согласования. Об этом рассказал руководитель МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев на оперативном совещании у вице-мэра города Андрея Южакова, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации облцентра.