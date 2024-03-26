Волгоградская область получила 83 новых автобуса для сельских и дачных маршрутов

В Волгоград 26 марта пришла крупная партия современных автобусов. 83 машины большого, среднего и малого классов будут работать на 52 сельских и дачных маршрутах. Губернатор Андрей Бочаров оценил новенькую технику и отметил. Что эта закупка позволила Волгоградской области на 45% обновить парк межмуниципального общественного транспорта.