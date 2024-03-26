Волгоградская область получила 83 новых автобуса для сельских и дачных маршрутов

В Волгоград 26 марта пришла крупная партия современных автобусов. 83 машины большого, среднего и малого классов будут работать на 52 сельских и дачных маршрутах. Губернатор Андрей Бочаров оценил новенькую технику и отметил. Что эта закупка позволила Волгоградской области на 45% обновить парк межмуниципального общественного транспорта.
— На 80% обновлен автобусный парк Волгограда и на 45% — транспорт на основных востребованных межмуниципальных маршрутах. Мы должны довести до 80% количество новой техники. Вторая задача — перевод 80% всего автобусного парка на экологичное топливо, — заявил Андрей Бочаров.
Вскоре пользующие дачными маршрутами волгоградцы и жители сел, едущие в райцентры, смогут оценить 38 больших низкопольных автобусов VOLGABUS, 36 средних «пазиков» и 9 малых. Бегать новые машины будут в Урюпинске, Светлоярском, Городищенском, Среднеахтубинском, Ленинском районах, а также в Алексеевском, Камышинском, Фроловском, Киквидзенском и Новоаннинском.
Автобусы закупили почти на миллиард по федеральной программе. Часть из них выйдет на маршруты в марте, часть в апреле, когда начнется дачный сезон.