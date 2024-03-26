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Проверка строительства спортзала выявила серьезные нарушения в Хабаровском крае

Прокурор внес представление главе района и директору подрядной организации.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проверки прокурором Ванинского района строительства модульного спортзала в общеобразовательной школе № 2 поселка Ванино обнаружены нарушения законодательства в сфере градостроительства и противопожарной безопасности, а также несоблюдение правил и нормативов строительных работ и охраны труда.

— Прокурор района внес представление главе района и директору подрядной организации ООО «Основа». В настоящее время рассматривается вопрос о заведении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Результаты проверки и меры по устранению выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуре района.

Прокуратура