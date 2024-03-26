Проверка строительства спортзала выявила серьезные нарушения в Хабаровском крае

В ходе проверки прокурором Ванинского района строительства модульного спортзала в общеобразовательной школе № 2 поселка Ванино обнаружены нарушения законодательства в сфере градостроительства и противопожарной безопасности, а также несоблюдение правил и нормативов строительных работ и охраны труда.