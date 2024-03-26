В Минске первый жилой дом на месте снесенного «Гулливера» сдадут в феврале 2026

Стало известно, что в Минске первый жилой дом на месте снесенного ТРЦ «Гулливер» планируют сдать в феврале 2026 года, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что на территории в границах улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича появятся два индивидуальных жилых дома повышенной комфортности с подземным паркингом. Плюс подземный двухуровневый гараж-стоянка, надземная стоянка, а также детские, спортивные площадки и места для отдыха жителей. Планируется, что будет возведено 72 тысячи квадратных метров жилья. Что касается проектирования объекта, то оно проводится по очередям.
Говорится, что первым будет построен пятисекционный 19-этажный жилой дом № 1. В нем будут расположены 360 квартир. Ожидается, что жилой дом введут в эксплуатацию в феврале 2026 года. Здание будет каркасным и с вентилируемым фасадом. Сказано, что наружные стены будут выполнены из блоков ячеистого бетона со сплошным утеплением минераловатными плитами. Что касается внутренних стен, то они будут монолитными, а перегородки из керамзитобетона. Уточняется, что одно-, двух- и трехкомнатные квартиры будут сданы без отделки.
Ранее эксперт назвал стоимость квартир на вторичном рынке жилья в Минске: от $44 300 за однокомнатную до $81 300 за трехкомнатную.