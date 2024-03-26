Россия может начать строить ТЭЦ в Казахстане в этом году

Как сообщил чиновник, стороны достигли большого прогресса по проектам строительства ТЭЦ в Кокшетау, в Семее и в Усть-Каменогорске. В качестве уполномоченных организаций определены «Самрук-Энерго» и российское «ИНТЕР РАО Экспорт».
«По Кокшетау вносятся корректировки в технико-экономическое обоснование (ТЭО). Речь идет о достаточно большом прогрессе с возможностью начала строительства уже в текущем году. По другим проектам завершается разработка ТЭО, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказ на оборудование на соответствующих заводах и окончательный график реализации», — рассказал глава Минэнерго.
По словам Саткалиева, в настоящее время идут согласования также и в России — в части предоставления льготных займов, связанных с экспортным кредитованием поставщиков оборудования.
Напомним, в прошлом году стало известно, что в Казахстане при участии России построят три новые теплоэлектростанции: в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Также стала известна предварительная стоимость трех новых ТЭЦ.