Россия может начать строить ТЭЦ в Казахстане в этом году

«По Кокшетау вносятся корректировки в технико-экономическое обоснование (ТЭО). Речь идет о достаточно большом прогрессе с возможностью начала строительства уже в текущем году. По другим проектам завершается разработка ТЭО, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказ на оборудование на соответствующих заводах и окончательный график реализации», — рассказал глава Минэнерго.