Единовременное пособие свердловским донорам увеличили до 3 тысяч рублей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, речь идет о внесении изменения в статью 20 закона «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».
Оно предполагает увеличение единовременного пособия донорам, безвозмездно сдавшим три максимально допустимые дозы крови в течение года, до 3 тысяч рублей. Ранее размер такого пособия в регионе составлял 2 тысячи рублей.
«Принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию донорства крови и ее компонентов, привлечению доноров», — прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.