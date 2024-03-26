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Единовременное пособие свердловским донорам увеличили до 3 тысяч рублей

Донорам Свердловской области увеличили сумму единовременного пособия. Решение было принято сегодня на заседании Законодательного собрания региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, речь идет о внесении изменения в статью 20 закона «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Оно предполагает увеличение единовременного пособия донорам, безвозмездно сдавшим три максимально допустимые дозы крови в течение года, до 3 тысяч рублей. Ранее размер такого пособия в регионе составлял 2 тысячи рублей.

«Принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию донорства крови и ее компонентов, привлечению доноров», — прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

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