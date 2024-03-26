Власти Уфы планируют за год благоустроить 10 дворов

Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Речь идет о следующих МКД:
— № 16 на улице Ухтомского (Демский район);
— № 23, 25, 25/1 на улице Мусоргского (Демский район);
— № 170/1 и 168 на улице Кольцевая (Калининский район);
— № 75/2 и 75/3 на улице Черниковская (Калининский район);
— № 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20 на улице Степана Кувыкина (Кировский район);
— № 77 и 77/1 на улице Октябрьской Революции (Кировский район);
— № 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2, 28/3 на улице Рихарда Зорге (Советский район);
— № 316 и 316/4 на улице Ахметова (Ленинский район);
— № 16 и 16/1 на улице Шмидта (Ленинский район);
— № 7 и 5 на улице Борисоглебская (Орджоникидзевский район);
— № 37 и 37/1 на улице Шота Руставели (Орджоникидзевский район);
— № 49, 51, 55 и 57 на улице Набережная реки Уфы (Октябрьский район).
Все объекты приведут в порядок в рамках программы «Башкирские дворики».