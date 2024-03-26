Готовы принять предложение: Минэнерго Казахстана о покупке электроэнергии из Туркменистана

«Мы будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. Мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей», — отметил Саткалиев на брифинге в правительстве.