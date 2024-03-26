Готовы принять предложение: Минэнерго Казахстана о покупке электроэнергии из Туркменистана

АСТАНА, 26 мар — Sputnik. Будет ли Казахстан закупать электроэнергию из Туркменистана, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
«Мы будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. Мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей», — отметил Саткалиев на брифинге в правительстве.
Страны Центральной Азии регулярно консультируются по вопросам взаимного обмена и поставок энергоресурсов, продолжил министр. Туркменистан уже экспортирует электроэнергию в Кыргызстан, добавил он.
«Это зависит от договорённостей. Да, действительно, если предложение будет интересным, с целью защиты интересов казахстанских потребителей, мы готовы принять это предложение», — подчеркнул глава Минэнерго.
Ведомство поручит АО НК «КазМунайГаз» и KEGOC отработать этот вопрос, сказал министр.
Напомним, в начале марта Туркменистан выразил намерение о поставках природного газа и электроэнергии в Казахстан, Азербайджан и Турцию. В стране планируют увеличить добычу газа с крупнейшего месторождения Галкыныш. Национальный Лидер Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан планирует углубить сотрудничество в рамках Организации тюркских государств, сделать его последовательным и долгосрочным, уделив особое внимание и энергетике.
По словам председателя правления KEGOC Наби Айтжанова, в Казахстане прогнозируют дефицит электроэнергии с октября 2024 года по март 2025 года. Недостача может составить порядка 1,025 гигаватт, которую могут покрыть импортом из России, либо ограничением потребителей в самой республике.