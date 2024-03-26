В Казахстане подорожали рыба и морепродукты

АЛМАТЫ, 26 мар — Sputnik. За январь-февраль 2024 года Казахстан произвел 7,5 тысяч тонн свежей, охлажденной или мороженой рыбы. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.
Производство консервированной рыбы, икры и ее заменителей сократилось на 5,1%, до 2 тысяч тонн.
Свежую, охлажденную и мороженую рыбу в Казахстане производят:
Туркестанская область — 1,9 тысяч тонн (годовой рост — 18,1%);
Атырауская область — 1,6 тысяч тонн;
Восточно-Казахстанская область — 1,5 тысячи тонн.
Консервированную:
Туркестанская область — 768 тонн (-10,2% за год);
Западно-Казахстанская область — 376 тонн;
Восточно-Казахстанская область — 178 тонн.
Всего объемы переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков составили 8,9 млрд тенге. Это на 14,7% больше, чем годом ранее.
Производство мороженой рыбы составило 5,9 тысяч тонн — на 2,1% больше, чем годом ранее. Еще 699 тонн составил выпуск мороженого рыбного филе. Производство свежих или охлажденных печень, икры и молок рыбы достигло 297 тонн, мороженого разделанного и неразделанного мяса рыбы — 163 тонны, прочего мяса рыбы — 466 тонн.
По итогам января-декабря прошлого года казахстанские предприятия перекрыли спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков на 46,2% против 53,9% годом ранее.
Доля импорта выросла с 46,1% до 53,8%. В страну завезли 70,4 тыс. тонн переработанной рыбы и подобной продукции — на 39,4% больше, чем в предыдущем году.
На внутреннем рынке было реализовано 105,5 тыс. тонн рыбы, ракообразных и моллюсков, годовой рост составил 26%.
По итогам февраля текущего года цены на рыбу и морепродукты выросли на 0,7% за месяц и на 10,1% за год.
Сильнее всего рыба подорожала в:
Шымкенте — на 25,6%;
Улытауской области — на 21,3%;
Жамбылской области — на 19,3%;
Абайской области — на 17,8%;
Восточно-Казахстанской области — на 17,2%;
Туркестанской области — на 1,1%.