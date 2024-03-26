В Екатеринбурге средняя зарплата выросла до 84,6 тысяч рублей

В Екатеринбурге средняя заработная плата выросла на 16,5%. По итогам 2023 году она достигает 84,6 тысяч рублей. Об этом следует из данных Росстата.
— Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам 2023 года в Екатеринбурге составила 84,6 тысячи рублей, — сообщает Telegram-канал Reburg со ссылкой на Росстат.
В целом по всей стране заработок вырос на 12,8%. В среднем россиянин зарабатывает около 73,7 тысяч рублей в месяц. По Уралу Екатеринбург стал городом, где население зарабатывает больше остальных. Так, в Перми средний показатель увеличился на 16,8%, зарплата достигает 74,4 тысяч рублей. В Челябинске рост составил 19,7%. А средняя зарплата 68,7 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 88 тысяч рублей. А сотрудники, работающие в сфере финансов, получают в среднем 195 тысяч рублей.