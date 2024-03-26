В Академическом районе Екатеринбурга появится новое здание суда

Положительное заключение по проектной документации строительства здания суда в академическом районе выдало Управление государственной экспертизы Свердловской области. Объект будет находиться в границах проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы РФ Павел Крашенинников в прошлом году дали старт для реализации проекта. Комплекс будет состоять из двух зданий высотой три и четыре этажа. В них смогут располагаться 10 участков мировых судей и 30 залов судебных заседаний.