В Академическом районе Екатеринбурга появится новое здание суда

Положительное заключение по проектной документации строительства здания суда в академическом районе выдало Управление государственной экспертизы Свердловской области. Объект будет находиться в границах проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы РФ Павел Крашенинников в прошлом году дали старт для реализации проекта. Комплекс будет состоять из двух зданий высотой три и четыре этажа. В них смогут располагаться 10 участков мировых судей и 30 залов судебных заседаний.
«Необходимо было спроектировать максимально компактное здание, но так, чтобы оно удовлетворяло всем современным требованиям», — рассказала заместитель начальника ГАУ СО «Управления государственной экспертизы» Мария Снежинская.
Ранее, напомним, сообщалось, что в Академическом откроется первая пятиэтажная школа. В учреждении в одну смену сможет учиться 1200 учеников в 46 классах. Также в школе появится новое современное внутреннее пространство.