Уйти от серого Челябинска. Главный архитектор о суперобъектах и недостроях

Скажу вам больше: сегодня Челябинск наряду с Новосибирском и Нижним Новгородом (не говоря о федеральных городах) в лидерах по количеству заключённых контрактов в рамках КРТ, у нас уже наработан солидный опыт по расселению жителей ветхо-аварийного фонда. Раньше это самое расселение шло у нас гораздо медленнее из-за ограниченного финансирования, но теперь в этот процесс включились инвесторы, и дело пошло быстрее. Администрации сейчас досталась роль рефери: приходится контролировать, чтобы челябинцы не увлекались потребительским терроризмом и не выворачивали руки застройщикам. Конечно, недовольные повсеместно находятся, недовольство их заключается в одном: все хотят больше квадратных метров, больше квартир. Ситуация заходит в тупик, когда прописано 15 человек в квартире и все уверены, что теперь каждому обязаны дать минимум по «студии». Таких немного, но именно такие нетривиальные примеры оборачиваются самыми долгими объяснениями. К счастью, застройщикам удаётся договариваться со всеми, кто не хочет переезжать далеко от прежнего места жительства, и о цене, и о количестве квадратных метров.