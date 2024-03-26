Уйти от серого Челябинска. Главный архитектор о суперобъектах и недостроях

Реновация завершёна на 0,1%
Реновацию воспринимают уже не так категорически негативно как изначально. Реновация подразумевает не только снос ветхо-аварийных построек, но и масштабное обновление, поэтому неразрывно связана с комплексным развитием территорий (КРТ). Напомню, что закон о КРТ действует с 2021 года. За почти три года инвесторы и горожане его неплохо освоили. С нами общаются активные собственники жилья многоквартирных домов, и мы чувствуем, как они погружаются в особенности законодательства, начинают понимать свои права и обязанности.
Скажу вам больше: сегодня Челябинск наряду с Новосибирском и Нижним Новгородом (не говоря о федеральных городах) в лидерах по количеству заключённых контрактов в рамках КРТ, у нас уже наработан солидный опыт по расселению жителей ветхо-аварийного фонда. Раньше это самое расселение шло у нас гораздо медленнее из-за ограниченного финансирования, но теперь в этот процесс включились инвесторы, и дело пошло быстрее. Администрации сейчас досталась роль рефери: приходится контролировать, чтобы челябинцы не увлекались потребительским терроризмом и не выворачивали руки застройщикам. Конечно, недовольные повсеместно находятся, недовольство их заключается в одном: все хотят больше квадратных метров, больше квартир. Ситуация заходит в тупик, когда прописано 15 человек в квартире и все уверены, что теперь каждому обязаны дать минимум по «студии». Таких немного, но именно такие нетривиальные примеры оборачиваются самыми долгими объяснениями. К счастью, застройщикам удаётся договариваться со всеми, кто не хочет переезжать далеко от прежнего места жительства, и о цене, и о количестве квадратных метров.
Большинство инвесторов считают историю с реновацией позитивной. Хотя для них это тоже чистый лист, который страшно было начинать. Так что процесс идёт. Возможно, медленнее, чем хотелось бы, но всё-таки вопросы жилья серьезные, жизненные, с наскока они не решаются. Общая тенденция в стране доказывает: собственники помещений в ветхом фонде, с нетерпением ждут, когда условия их жизни поменяются.
Вообще КРТ как механизм появился очень вовремя в законодательстве: Челябинск к этому времени для себя определил именно подобный вектор развития, оставался вопрос, как это делать. Сейчас мы осваиваем этот инструмент, находим какие-то недочеты, шероховатости, сообщаем о них в Минстрой РФ. В прошлом году было много изменений в закон, и Челябинск приложил к этому руку: мы участвуем в совершенствовании законодательства.
Если бы вас попросили оценить процесс реновации в процентном соотношении, как думаете, на сколько процентов он уже завершён, а сколько осталось?
Из 100% осталось условно 99,9. Кому-то может показаться, будто всё зависло и ничего не делается. Это не так. В 2023 году за счет бюджетных средств мы обследовали больше сотни домов с высоким процентом износа, подготовили обоснование с тем, чтобы включить эти дома в КРТ. Сейчас в работе 50 домов. На 23 из них уже готовы зайти инвесторы. Это 5 территорий и все они очень разные. К сожалению, или к счастью, мы не можем взять и вывести для всех единую формулу.
Одно из новшеств, которого мы ждали с нетерпением: с нынешнего февраля появилась возможность реализации КРТ в несмежных территориях, то есть когда дома могут находиться не в одном квартале, а условно через один. У нас зачастую этакие лоскутные одеялки получались — территории, которые нельзя было реиновировать в комплексе.
Повторение ошибок.
В Генплане прописано не расширение города, а уплотнение. Почему же тем временем Сосновский район застраивается дальше?
Начнём с того, что Сосновский район — это всё-таки не Челябинск. Мы в Челябинске больше обеспокоены даже не темпами застройки в этом районе, а тем, насколько при этом отстаёт строительство инфраструктуры. По сути мы видим повторение той ошибки, которую совершил Челябинск лет 15−20 назад с Чурилово и Парковым. Эта тема неоднократно поднималась в правительстве региона и доводилась до главы Сосновского района. Но пока имеем то, что имеем.
Ковидный локдаун дал понять, что жить можно за городом, работать на удаленке, а учиться и изредка выезжать на совещания с коллегами в город. 30−40 минут на машине в один конец стало для населения нормой. Поэтому возникли дополнительные вопросы к тому, как оперировать инфраструктурой, которая рассчитана именно на жителей Челябинка. Нет Сосновского района и Челябинска, есть одна большая территория — Челябинская агломерация, и проблему с инфраструктурой нужно решать. Здесь потребуется глубокий анализ того, как сегодня люди живут — где учатся и работают, куда перемещаются в течение дня.
Генплан уже окончательно принят? Поправки в него больше не вносят?
Мы утвердили генплан в 2021 году, и в прошлом году заключили контракт на его корректировку. По мере необходимости такие корректировки вполне допустимы. Собственно, не существует ни одного документа, в который бы не вносили изменения. Законодательством предусмотрено внесение изменений в генплан. В том числе в рамках механизма КРТ. Наша задача — корректировка границ Челябинска. Ориентировочно к концу апреля — началу мая мы начнем процедуру публичных слушаний. Внося изменения в генплан, мы следим, чтобы основные принципы, которые, заложенные в него в 2021 году, оставались неизменны — это не расширение границ, природный каркас
Как идёт решение проблем с недостроями в Челябинске?
Комитет по имуществу изымает их у прежних собственников, проводит новые аукционы, ищет новых инвесторов, который готовы за них взяться и довести до ввода в эксплуатацию. Все недостроенные жилые комплексы с обманутыми дольщиками на контроле у Фонда жилищного строительства РФ. Город тут не задействован, поскольку проблема гораздо масштабнее. Со временем недостроев становится меньше. Вы видите, легендарный недостроенный ЖК «Княжеский» напротив Торгового центра начали разбирать после 15 лет простоя. Проведена оценка конструкций. Выяснилось, что объект был законсервирован с нарушениями, поэтому достроить его в том же виде невозможно, придётся разобрать всё едва не до основания, зато на этом месте появится новый ЖК с другим названием. Но случится это только в 2028 году, согласно планам нового инвестора.
Конгресс-холл забросили или строят?
Известно, что проект конгресс-холла сейчас скорректирован, идут поиски инвестора. Вопрос на контроле губернатора Челябинской области.
Не обесценивая сделанное
Почему в городе давно не появляются новые знаковые объекты, все свелось к благоустройству и открытию скверов?
В 2018—2019 каждый новый сквер был в радость. Видимо, горожане пресытились, коли возникла такая мысль. Не надо обесценивать то, что делается. На несколько десятилетий запланирована работа с набережной реки Миасс. Считаю, это одно из глобальных достижений, суперобъект!
Сейчас все привыкли к тому, что набережная есть, а я помню те времена, когда вместо набережной юное поколение гуляло по гаражам вместе со стаями собак. Ещё один суперобъект, который должен появиться, — это спортивный город на северо-западе. К нему будет привязана и новая набережная, и велопешеходный мост, который свяжет его с шершневским бором. Спортгород строится в створе Университетской набережной, это Центр тенниса, футбольный манеж, РМК Арена.
Именно там ГК «Конар» сейчас разворачивает строительство велопешеходного моста, который впоследствии подарит городу. Объекты глобальные, поэтому строятся не один год. Самые лучшие проекты на моей памяти были рождены в симбиозе. Что же касается сведения к благоустройству, как вы сказали… Чем же это плохо? Нам нужно больше внимания уделять именно городской среде, именно внешнему облику Челябинска. Делать его более узнаваемым, создавать общий уют. Это то, что сегодня ставится чуть выше остальных задач.
Нам позволили расширить штат архитекторов, сегодня управление архитектуры может самостоятельно делать проекты, создавать концепции. Это здорово! Заказывать и быть всегда на аутсорсе с одной стороны проще, но с другой свой город проработать, продумать и сделать его таким, к аким он должен быть в идеале — дорогого стоит. У нас очень много идей, сейчас формируем их в мини-программу для реализации. Надеюсь, в этом году мы вам про них расскажем, но анонсировать пока не буду. Главная наша задача — уйти от серого Челябинска. Вызов есть — вызов принят!
Реально ли воплотить в нашем городе проект какого-нибудь известного зарубежного архитектора? В других странах такой обмен в порядке вещей, когда, например, проект финна реализуют в Париже, а китайца — в США…
Пока мы больше смотрим на примеры наших коллег в Росии. В России и в Челябинске уйма гениальных архитекторов! Другой вопрос, готовы ли инвесторы тратить деньги на интересные объекты. Если смотреть в разрезе последних 3−4 лет, то Челябинск как раз завоевывает этот кредит доверия: здесь стоит оставлять свои деньги, сюда строит заходить и строить!
А в каком районе живете вы сами, если не секрет?
Я родилась, выросла и училась в Центральном районе. Сейчас живу на стыке Советского и Центрального районов. Благодаря работе в управлении архитектуры, открыла для себя другие районы. Так получилось, что мне никогда не требовалось покидать границы своего родного района. Зачастую у многих такая история. На мой взгляд, в каждом районе по определению должно быть главное удобство — возможность где-то прогуляться и отдохнуть. В идеале это «где-то» — на берегу водоёма или в лесу.
У нас в этом плане огромный потенциал в Ленинском районе, в Металлургическом. Много точек роста в Калининском и Тракторозаводском. Как начальник управления я не даю преференций родному центру. Тем не менее, центру, а тем более историческому, всегда по определению уделяется первоочередное внимание, так заложено в стратегии развития города.
ДОСЬЕ
С отличием окончила факультет архитектуры ЮУрГУ, специальность градостроительство.
2010−2015 — МУП «Архитектурно-планировочный центр», ведущий архитектор.
2015 — второе место в конкурсе молодых архитекторов «Челябинск — будущего — XXI век» за проект «Создание устойчиво развивающейся экосистемы мегаполиса на основе природного комплекса города Челябинск».
С 2016 по настоящее время — Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, от сотрудника до начальника Управления.
2021 — Повышение квалификации «Правовое зонирование: регулирование и контроль городской застройки в городах» в НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва.
2020 — Выпускница программы Архитекторы.рф, автор проекта «Объёмно-пространственный регламент Челябинска» в рамках программы.
2010−2015 — МУП «Архитектурно-планировочный центр», ведущий архитектор.
2015 — второе место в конкурсе молодых архитекторов «Челябинск — будущего — XXI век» за проект «Создание устойчиво развивающейся экосистемы мегаполиса на основе природного комплекса города Челябинск».
С 2016 по настоящее время — Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, от сотрудника до начальника Управления.
2021 — Повышение квалификации «Правовое зонирование: регулирование и контроль городской застройки в городах» в НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва.
2020 — Выпускница программы Архитекторы.рф, автор проекта «Объёмно-пространственный регламент Челябинска» в рамках программы.