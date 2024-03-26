Названы 10 самых высоких зарплат среди директоров омских школ

Самая высокая зарплата — 115 тысяч и 800 рублей — в течение года причиталась директору школы № 55 имени Кичигиной. Вслед за ней высокими оплатами труда отметился директор гимназии № 150 с ежемесячной оплатой труда всего на 1 тысячу рублей меньше.