Названы 10 самых высоких зарплат среди директоров омских школ

На сайте омской администрации опубликован список о доходах в 2023 году среди руководителей омских школ. Зарплаты — разные. От 32 тысяч до 115 тысяч рублей. Публикуем топ-10 высокооплачиваемых директоров в сфере среднего общего образования.
Самая высокая зарплата — 115 тысяч и 800 рублей — в течение года причиталась директору школы № 55 имени Кичигиной. Вслед за ней высокими оплатами труда отметился директор гимназии № 150 с ежемесячной оплатой труда всего на 1 тысячу рублей меньше.
Трехсот рублей до полноценных 100 тысяч не хватило директору школы № 142. По 97,6 тысяч рублей и 97,5 тысяч рублей в течение 2023 года получали директора гимназий № 19 и № 123.
Руководителю школы № 54 платили по 94 тысячи 700 рублей ежемесячно, школы № 14 и гимназии № 126 — по 88 тысяч и 800 рублей. Замыкает список директор школы № 85 с зарплатой 85 тысяч и 800 рублей.