Крупнейший производитель растительного масла приостановил работу — фермеры загнули цены на подсолнечник: Ждем подорожания популярного продукта

Молдавские фермеры же утверждают, что на внутреннем рынке сырья достаточно, но закупать его по ценам продавцов переработчики не хотят. Фермеры настаивают на цене в 8−10 тысяч леев за тонну, а фабрика поставила планку в 6 800 леев, соответствующую среднерегиональной. В феврале фабрикой был установлен ценник в 7 300 леев за тонну, но, судя по всему, предложений не поступило в достаточном объёме.