Крупнейший производитель растительного масла приостановил работу — фермеры загнули цены на подсолнечник: Ждем подорожания популярного продукта

Бельцкая фабрика Floarea Soarelui, производящая растительное масло, приостановила свою работу в связи с нехваткой сырья, приобретение которого осложнено конфликтами на внутреннем рынке и ужесточением правил импорта из-за рубежа, в частности, лицензированием ввоза подсолнечника из Украины.
В январе фабрика останавливалась на 20 дней и тогда же пыталась получить право на импорт больших объемов семян подсолнечника из Украины, но специализированная комиссия Министерства сельского хозяйства не выдала лицензию.
Молдавские фермеры же утверждают, что на внутреннем рынке сырья достаточно, но закупать его по ценам продавцов переработчики не хотят. Фермеры настаивают на цене в 8−10 тысяч леев за тонну, а фабрика поставила планку в 6 800 леев, соответствующую среднерегиональной. В феврале фабрикой был установлен ценник в 7 300 леев за тонну, но, судя по всему, предложений не поступило в достаточном объёме.
Вот и новый виток всей этой сельскохозяйственной драмы.