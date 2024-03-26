Доллар подешевел на торгах после праздников

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 62,20 тенге (-0,34).
Нацбанк установил курс евро в 489,13 тенге, рубля — в 4,87 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,9−452,9 тенге, евро — по 488−492 тенге, российские рубли — по 4,75−4,87 тенге.
Между тем мировые цены снижаются на торгах 26 марта.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,08%, до 86,01 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,06%, до 81,90 доллара за баррель.