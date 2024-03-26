Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По опыту Турции. В Намангане откроют центр по переработке и продаже золота

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент поручил чиновникам открыть в Намангане крупный центр по переработке и продаже золота. В этом они будут опираться на опыт Турции, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы главы государства, этот вопрос сегодня обсуждался на совещании с участием хокимов Наманганской, Андижанской и Ферганской областей, а также руководителей экономического комплекса.

Президент отметил, что видит большой потенциал для увеличения производства и экспорта ювелирной продукции на примере предприятия «Гавхар груп» в Янги-Наманганском районе, которое он посетил накануне.

Сегодня в Узбекистане перерабатывается всего лишь 6% добываемого в стране золота, а ювелирные изделия экспортируются на сумму 78 миллионов долларов в год.

Поэтому для предпринимателей создадут ювелирные зоны, где будут действовать особые условия. Также ответственные ведомства пересмотрят вопросы снабжения ювелирной промышленности сырьем, подготовки специалистов, производственных цепочек и сбыта.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Ферганской долины научат производить товары на дому.