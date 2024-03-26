По опыту Турции. В Намангане откроют центр по переработке и продаже золота

По информации пресс-службы главы государства, этот вопрос сегодня обсуждался на совещании с участием хокимов Наманганской, Андижанской и Ферганской областей, а также руководителей экономического комплекса.
Президент отметил, что видит большой потенциал для увеличения производства и экспорта ювелирной продукции на примере предприятия «Гавхар груп» в Янги-Наманганском районе, которое он посетил накануне.
Сегодня в Узбекистане перерабатывается всего лишь 6% добываемого в стране золота, а ювелирные изделия экспортируются на сумму 78 миллионов долларов в год.
Поэтому для предпринимателей создадут ювелирные зоны, где будут действовать особые условия. Также ответственные ведомства пересмотрят вопросы снабжения ювелирной промышленности сырьем, подготовки специалистов, производственных цепочек и сбыта.
Напомним, ранее сообщалось, что жителей Ферганской долины научат производить товары на дому.