Бульвар Архитекторов в Омске полностью реконструируют до конца года

— Выставлены блоки непосредственно на самом перекрестке и до дома № 10 по бульвару Архитекторов. Это первый подэтап. Следующий подэтап — через неделю блоки будут передвинуты от дома № 10 до помещения 3/2 и так далее. В апреле планируем выйти на перекрытие перекрестка с улицей Ватутина, также до начала июля. После того как будут завершены работы и открыто движение на пересечениях бульвара с 70 лет Октября и Ватутина, мы приступим к перекрытию следующих перекрестков — с улицами Волгоградской и Крупской, а также линейного участка от улицы Волгоградской в сторону «Меги», — подробно рассказал заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.