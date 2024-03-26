Бульвар Архитекторов в Омске полностью реконструируют до конца года

Реконструкция дороги по бульвару Архитекторов перешла в активную фазу, и уже с воскресенья движение транспорта по бульвару на участке от улицы Крупской до улиц 70 лет Октября и Степанца, включая перекресток, было ограничено. Перекрытие линейной части дороги рассчитано до 5 декабря. При этом перекресток бульвар Архитекторов — улица 70 лет Октября — улица Степанца планируют открыть раньше этих сроков.
— Выставлены блоки непосредственно на самом перекрестке и до дома № 10 по бульвару Архитекторов. Это первый подэтап. Следующий подэтап — через неделю блоки будут передвинуты от дома № 10 до помещения 3/2 и так далее. В апреле планируем выйти на перекрытие перекрестка с улицей Ватутина, также до начала июля. После того как будут завершены работы и открыто движение на пересечениях бульвара с 70 лет Октября и Ватутина, мы приступим к перекрытию следующих перекрестков — с улицами Волгоградской и Крупской, а также линейного участка от улицы Волгоградской в сторону «Меги», — подробно рассказал заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.
В целом проезжую часть в ходе реконструкции расширят до четырех-шести полос, построят контактную сеть для запуска троллейбусов, а также благоустроят пешеходный бульвар с велодорожкой. Контракт стоимостью 1,5 миллиарда рублей получила компания «СтройТраст». Ограничения на очередном участке Архитекторов вводятся поэтапно, чтобы жители близлежащих микрорайонов смогли проехать к своим домам. Затем сквозной проезд через бульвар на все время работ обеспечат с помощью двух дорог. Одну проложат от дома № ¾ к дому № 10, вторая — проезд от ТК «Тройка» к дому № 4. В связи с перекрытием улицы маршруты пассажирского транспорта теперь ходят в объезд — через улицы Перелета, Крупской и Дмитриева. Часть транспорта пустили по проспекту Комарова с захватом улицы Степанца, а затем — по улицам Перелета, Крупской, Дмитриева. Маршруты №№ 88, 96 и 424 изменили свои конечные пункты.
В целом корректировки внесли в работу следующих маршрутов: 3, 8Н, 21А, 14, 24, 61, 64, 88, 96, 200, 305, 344, 409, 410, 415, 418, 424, 500.
Также с 24 марта в городе запустили новый автобусный маршрут № 28. Он связывает центр города с Левым берегом. Автобусы ходят от конечной остановки «Поворотная» до «Площади Победы». Маршрут обслуживается муниципальными автобусами большого класса: по будням — 5 единиц подвижного состава, в выходные и праздники — по 3 единицы. Новый маршрут пришел на смену укороченным рейсам маршрута № 24.
Как рассказал первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков, на бульваре Архитекторов уже демонтирована дорожная одежда на площади 20 тысяч квадратных метров, вывезено 40 тысяч кубов грунта, обустроено 763 метра ливневой канализации под землей. — Мы выполнили все мероприятия, которые можно было сделать с учетом сезонности. Для открытия движения на перекрестке бульвара Архитекторов и 70 лет Октября понадобится около 3 месяцев. Будут уложены два слоя асфальтобетона, будет проезд и временная разметка. А мы уже за проезжей частью продолжим проводить оставшиеся работы, — пояснил Шестаков.
Участников дорожного движения просят руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.
Напомним, реконструкция бульвара Архитекторов в Омске стартовала осенью 2023 года. Именно эта дорога является ключевым объектом масштабного инфраструктурного проекта по развитию транспортной доступности Левобережья. Уже завершены работы по устройству порядка 10 км контактной сети и двух тяговых подстанций, продолжается реконструкция троллейбусного депо на Ватутина.