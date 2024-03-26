Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане появятся три новых промышленных парка

Всего на инвестиционные проекты одобрили 230,1 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Раис Татарстана Рустам Минниханов одобрил 10 новых инвестиционных проектов на общую сумму 230,1 миллиарда рублей. Они позволят создать 20 тысяч рабочих мест.

В их числе — создание трех новых промышленных парков за 69 миллиардов рублей. Два из них расположатся в Высокогорском районе. Еще один разместят в Верхнеуслонском районе.

По словам главы агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, такие проекты помогут с маятниковой миграций. Казань перетягивает из этих районов рабочую силу, а создание промпарков позволит сделать это более равномерно.

Ранее Татарстан занял четвертое место в России по объему налоговых и неналоговых доходов.

строительство
экономика