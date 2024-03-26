Вопрос закрыт. Выплаты по вкладам в Сбербанк СССР производиться в Крыму не будут

В свою очередь Закон № 73-ФЗ определяет круг лиц, на которых распространяется его действие, исходя из критерия гражданства, по состоянию на день вступления его в силу, то есть на 12 мая 1995 года, а также признака территориальной принадлежности соответствующих денежных сбережений граждан, — сообщает пресс-служба республиканского минфина. Таким образом, действие Закона № 73-ФЗ не распространяется на сбережения, внесенные на вклады в Сберегательный банк СССР в период до 20 июня 1991 года, на территории Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, входивших в указанный период в состав Украины.