В СФР самостоятельно назначили выплаты тысячам жителей Ростовской области

— Для каждой категории льготников размер ежемесячной денежной выплаты разный. В состав такого пособия входит набор соцуслуг, включающий обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечениЯ и обратно. Также набор социальных услуг можно получать в натуральном виде или в денежном эквиваленте, есть смешанный вариант, — сообщили в СФР.