В СФР самостоятельно назначили выплаты тысячам жителей Ростовской области

С начала 2024 года отделение СФР в Ростовской области самостоятельно назначило ежемесячную денежную выплату 2689 федеральным льготникам, для 3027 получателей финансовую поддержку продлили без подачи заявлений. Об этом говорится на сайте донского правительства.
— Для каждой категории льготников размер ежемесячной денежной выплаты разный. В состав такого пособия входит набор соцуслуг, включающий обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечениЯ и обратно. Также набор социальных услуг можно получать в натуральном виде или в денежном эквиваленте, есть смешанный вариант, — сообщили в СФР.
Ежемесячная выплата беззаявительно предоставляется людям с инвалидностью, а также Героям России и Героям Труда (при наличии в распоряжении отделения необходимых документов). В остальных случаях оформить поддержку можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.
Напомним, к федеральным льготникам относятся люди с инвалидностью, ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, чернобыльцы, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.