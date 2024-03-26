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Прокуратура потребовала расселить аварийный дом

В Калининградской области прокуратура Полесского района проверила обращение жителей многоквартирного дома о нарушении их прав.

Источник: РИА "Новости"

Дом по Вишневой улице в посёлке Залесье признан аварийным и подлежащим сносу.

Дом находится в неудовлетворительном техническом состоянии и представляет угрозу безопасности граждан, прокомментировали в Калининграде сегодня, 26 марта 2024 года, собкору KaliningradToday в прокуратуре Калининградской области.

Местная администрация не принимает меры для защиты жилищных прав граждан и переносит сроки расселения дома.

Прокуратура района внесла представление врио главы администрации муниципального округа и обратилась в суд.

Меры реагирования находятся на рассмотрении.

Прокуратура