Прокуратура потребовала расселить аварийный дом

Дом по Вишневой улице в посёлке Залесье признан аварийным и подлежащим сносу.
Дом находится в неудовлетворительном техническом состоянии и представляет угрозу безопасности граждан, прокомментировали в Калининграде сегодня, 26 марта 2024 года, собкору KaliningradToday в прокуратуре Калининградской области.
Местная администрация не принимает меры для защиты жилищных прав граждан и переносит сроки расселения дома.
Прокуратура района внесла представление врио главы администрации муниципального округа и обратилась в суд.
Меры реагирования находятся на рассмотрении.