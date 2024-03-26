Импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Молдову продлен — решение КЧС

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника в Республику Молдова по-прежнему будет разрешен на основании лицензии, выданной Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности, сообщили в пресс-службе правительства.
Решение было принято Комиссией по чрезвычайными ситуациям (КЧС). Таким образом, мера продлена еще на три месяца, «чтобы сохранить экономически устойчивую цену на местную зерновую продукцию на внутреннем рынке».
«Заявление о выдаче лицензии на импорт может подать юридическое или физическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность по производству масел и жиров, мукомольных продуктов, препаратов для кормления сельскохозяйственных животных или выращивания животных. Запросы будут рассмотрены комиссией, созданной Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности», — говорится в сообщении правительства.
Ранее молдавские фермеры призвали правительство ограничить импорт зерновых из Украины с 27 марта.
В ассоциации «Сила фермеров» отметили, что из-за роста импорта зерновых из Украины внутренние цены рухнули, что привело к банкротству многих местных аграриев. Они напомнили, что 27 декабря 2023 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила механизм лицензирования еще на три месяца, то есть на этой неделе срок истекает.
Либерализация импорта зерна и масличных культур негативно повлияет на развитие аграрного сектора. Более того, она способствует его развалу, заключили фермеры.
Фермерские протесты стартовали в Молдове в минувшем году и продолжились в феврале текущего года. В середине месяца протестующие несколько раз перекрывали тракторами подъездные пути к таможенному пункту в Леушенах на границе с Румынией. В конце февраля в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов протесты были поставлены на паузу.