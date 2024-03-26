В Ростове после обрушения дома на Нариманова жильцам выплатили 32 млн рулей

В Ростове-на-Дону после частичного обрушения аварийного дома на Нариманова собственникам 27 помещений уже перечислили 32,6 млн рублей. Об этом в Telegram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— По 18 помещениям право муниципальной собственности зарегистрировано, заявку на выделение средств направили в минстрой области. По оставшимся восьми помещениям документы находятся на регистрации в управлении Росреестра, — сообщил Алексей Логвиненко.
Всего к этому моменту с выкупной стоимостью жилья согласились 63 собственника, муниципальные соглашения заключили 53 человека.
— Кроме того, девяти семьям были предоставлены жилые помещения по договору социального найма в ЖК «Вересаево». Параллельно объявили аукционы на закупку квартир для четырех семей, которые признали малоимущими, — добавил Алексей Логвиненко.