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В Ростове после обрушения дома на Нариманова жильцам выплатили 32 млн рулей

27 собственников получили выплаты за свои квартиры в доме на Нариманова в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после частичного обрушения аварийного дома на Нариманова собственникам 27 помещений уже перечислили 32,6 млн рублей. Об этом в Telegram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— По 18 помещениям право муниципальной собственности зарегистрировано, заявку на выделение средств направили в минстрой области. По оставшимся восьми помещениям документы находятся на регистрации в управлении Росреестра, — сообщил Алексей Логвиненко.

Всего к этому моменту с выкупной стоимостью жилья согласились 63 собственника, муниципальные соглашения заключили 53 человека.

— Кроме того, девяти семьям были предоставлены жилые помещения по договору социального найма в ЖК «Вересаево». Параллельно объявили аукционы на закупку квартир для четырех семей, которые признали малоимущими, — добавил Алексей Логвиненко.

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