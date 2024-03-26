Суд оштрафовал несколько сельхозкомпаний за превышение цен на овощи и фрукты

Ранее в Беларуси было изменено ценовое постановление № 713. Власти разрешили повышать отпускные цены ежемесячно без согласования не более чем на 0,3%. Если же производитель хочет увеличить цену в течение одного месяца еще раз, нужно получить разрешения госорганов.