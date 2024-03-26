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Суд оштрафовал несколько сельхозкомпаний за превышение цен на овощи и фрукты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли инициировало иск против нескольких фермерских хозяйств сельхозфилиала крупного молочного предприятия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Экономический суд Минской области оштрафовал несколько компаний из агросектора, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Речь идет о фермерских и крестьянских хозяйствах Игоря Пакуша, «Сула», «АгроЛайнПлюс», «Януш» и сельхозфилиале «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Все они заплатят штрафы в размере 1−7% от стоимости проданной ими плодоовощной продукции и яблок. Как отметили в МАРТ, отпускные цены превысили установленные пределы.

«При этом данными субъектами хозяйствования был нарушен порядок регистрации отпускных цен, которые были установлены без согласования с соответствующим государственным органом», — добавили в министерстве.

Ранее в Беларуси было изменено ценовое постановление № 713. Власти разрешили повышать отпускные цены ежемесячно без согласования не более чем на 0,3%. Если же производитель хочет увеличить цену в течение одного месяца еще раз, нужно получить разрешения госорганов.

При это цену нельзя повышать более чем на 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года, если речь идет о «борщевом» наборе (картофель, капуста, морковь, лук), огурцах, томатах и яблоках.