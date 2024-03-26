Китайская компания будет добывать медь в Наманганской области

Проект стоимостью в 200 миллионов долларов презентовали президенту Шавкату Мирзиёеву накануне.
Мощность нового производства составит 30 тысяч тонн меди в год.
Справочно: крупнейший производитель меди в Узбекистане — АГМК в прошлом году произвел 148 тысяч тонн.
При реализации этого проекта будут созданы 420 рабочих мест. Ежегодные поступления в бюджет планируются на уровне 121 миллиарда сумов.
China Mining Energy Group обладает активами на 32 миллиардов долларов и 40 тысячами работников. Компания работает в 17 странах, занимаясь добычей золота, меди и алюминия.
Напомним, ведущая компания по производству роботов NUWA Robotics откроет офис в Узбекистане.