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Китайская компания будет добывать медь в Наманганской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Китайская компания China Mining Energy Group планирует добывать и перерабатывать медную руду в Чустском районе Наманганской области. Геологоразведочные работы начнутся уже в апреле текущего года, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Проект стоимостью в 200 миллионов долларов презентовали президенту Шавкату Мирзиёеву накануне.

Мощность нового производства составит 30 тысяч тонн меди в год.

Справочно: крупнейший производитель меди в Узбекистане — АГМК в прошлом году произвел 148 тысяч тонн.

При реализации этого проекта будут созданы 420 рабочих мест. Ежегодные поступления в бюджет планируются на уровне 121 миллиарда сумов.

China Mining Energy Group обладает активами на 32 миллиардов долларов и 40 тысячами работников. Компания работает в 17 странах, занимаясь добычей золота, меди и алюминия.

Напомним, ведущая компания по производству роботов NUWA Robotics откроет офис в Узбекистане.