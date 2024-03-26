Китайская компания будет добывать медь в Наманганской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Китайская компания China Mining Energy Group планирует добывать и перерабатывать медную руду в Чустском районе Наманганской области. Геологоразведочные работы начнутся уже в апреле текущего года, передает корреспондент Podrobno.uz.