В Башкирии планируют штрафовать регоператоров, нарушивших график вывоза мусора

В документ вводится норма, предусматривающая штраф в размере 500 МРОТ за нарушение регоператором графика вывоза ТКО с площадки накопления отходов. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии Башкирии, в настоящее время базовая сумма МРОТ для начисления штрафов, взимания сборов и т. п. составляет 100 рублей. Таким образом, сумма штрафа может составить 50 тыс. рублей, средства пойдут в бюджет республики. Установить нарушения можно исходя из данных системы мониторинга: регоператор предоставляет фотоотчеты в ГИС «ТКО-Башкортостан» по факту вывоза мусора с каждой контейнерной площадки (за исключением площадок юрлиц, где фото- и видеосъемка запрещена).