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В Башкирии планируют штрафовать регоператоров, нарушивших график вывоза мусора

На официальном портале РБ на антикоррупционную экспертизу представлен проект постановления правительства Башкирии «О внесении изменений в Порядок заключения соглашений с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденный постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 августа 2017 года № 377».

Источник: минэкологии Башкирии

В документ вводится норма, предусматривающая штраф в размере 500 МРОТ за нарушение регоператором графика вывоза ТКО с площадки накопления отходов. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии Башкирии, в настоящее время базовая сумма МРОТ для начисления штрафов, взимания сборов и т. п. составляет 100 рублей. Таким образом, сумма штрафа может составить 50 тыс. рублей, средства пойдут в бюджет республики. Установить нарушения можно исходя из данных системы мониторинга: регоператор предоставляет фотоотчеты в ГИС «ТКО-Башкортостан» по факту вывоза мусора с каждой контейнерной площадки (за исключением площадок юрлиц, где фото- и видеосъемка запрещена).

В случае если имеются объективные препятствия к вывозу ТКО, не зависящие от регоператоров, штрафные санкции применяться не будут. Речь, в частности, идет об отсутствии проезда к контейнерам из-за снежных завалов или мешающих проезду припаркованных машин, о чем ранее рассказывал «Башинформ».

В министерстве отметили, что подобные штрафы применяются в других регионах, например, в Московской области.

штрафы