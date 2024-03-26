В Башкирии планируют штрафовать регоператоров, нарушивших график вывоза мусора

В документ вводится норма, предусматривающая штраф в размере 500 МРОТ за нарушение регоператором графика вывоза ТКО с площадки накопления отходов. Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии Башкирии, в настоящее время базовая сумма МРОТ для начисления штрафов, взимания сборов
В случае если имеются объективные препятствия к вывозу ТКО, не зависящие от регоператоров, штрафные санкции применяться не будут. Речь, в частности, идет об отсутствии проезда к контейнерам из-за снежных завалов или мешающих проезду припаркованных машин, о чем ранее рассказывал «Башинформ».
В министерстве отметили, что подобные штрафы применяются в других регионах, например, в Московской области.