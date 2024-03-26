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Qazaq Air возобновляет авиасообщение из Актобе в Казань

Рейсы будут дважды в неделю.

Источник: Reuters

АЛМАТЫ, 26 мар — Sputnik. Авиакомпания Qazaq Air сообщила о возобновлении полетов из Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года.

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):

IQ 507 Актобе 17:00-Казань 16:40.

IQ 508 Казань 17:40 — Актобе 21:20.

А также предусмотрены следующие транзитные маршруты:

Астана — Актобе — Казань.

Атырау — Актобе — Казань.

«Республика Татарстан является одним из ключевых промышленных регионов России и важным стратегическим партнером для нашей страны. Возобновление авиарейсов будет способствовать укреплению торгово-экономических и культурно-образовательных связей между нашими странами», — отметил и.о. председателя правления авиакомпании Qazaq Air Нурлан Жакупов.

Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Казахстаном и Кипром могут запустить в ближайшее время.

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и его коллега, глава МИД Кипра Константинос Комбос подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения, подготовленный авиационными властями двух стран.

«Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до 7 рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны», — говорится в сообщении.

Так, казахстанские авиакомпании имеют право выполнять перевозки в города на территории Республики Кипр — Ларнака и Пафос, кипрские авиакомпании в города на территории Республики Казахстан — Астана и Алматы.