Qazaq Air возобновляет авиасообщение из Актобе в Казань

АЛМАТЫ, 26 мар — Sputnik. Авиакомпания Qazaq Air сообщила о возобновлении полетов из Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года.
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):
IQ 507 Актобе 17:00-Казань 16:40.
IQ 508 Казань 17:40 — Актобе 21:20.
А также предусмотрены следующие транзитные маршруты:
Астана — Актобе — Казань.
Атырау — Актобе — Казань.
«Республика Татарстан является одним из ключевых промышленных регионов России и важным стратегическим партнером для нашей страны. Возобновление авиарейсов будет способствовать укреплению торгово-экономических и культурно-образовательных связей между нашими странами», — отметил и.о. председателя правления авиакомпании Qazaq Air Нурлан Жакупов.
Ранее сообщалось, что прямое авиасообщение между Казахстаном и Кипром могут запустить в ближайшее время.
Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и его коллега, глава МИД Кипра Константинос Комбос подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения, подготовленный авиационными властями двух стран.
«Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до 7 рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны», — говорится в сообщении.
Так, казахстанские авиакомпании имеют право выполнять перевозки в города на территории Республики Кипр — Ларнака и Пафос, кипрские авиакомпании в города на территории Республики Казахстан — Астана и Алматы.