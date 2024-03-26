Денежные доходы населения выросли в Челябинской области

Доходы населения увеличились в Челябинской области в 2023 году, сообщает Челябинскстат.
По данным статистики, на Южном Урале денежные доходы (в среднем на душу населения) в прошлом году составили 37 376 рублей в месяц. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 13%.
Отметим, что потребительские расходы (в среднем на одного южноуральца) составили в прошлом году 30 464 рубля в месяц.
Напомним, что основными источниками денежных доходов населения являются оплата труда, доход от предпринимательской деятельности, социальные выплаты, пособия