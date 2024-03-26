«ГАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga

Летом прошлого года вице-премьер сообщил, что «Волгу» будут выпускать все-таки в Нижнем Новгороде. Нужно только определить технологического партнера. Денис Мантуров высказал пожелание, чтобы автомобиль возрожденного бренда появился в новом дизайне, но с прежним логотипом. Выпуск новинки предполагалось начать в середине текущего года.