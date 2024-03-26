«ГАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga

Завод намерен зарегистрировать знак по 22 классам МКТУ, среди них — легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежда и обувь, сообщает ТАСС.
Нижегородский автомобильный завод «ГАЗ» 14 марта подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Volga сообщает ТАСС. Заявку опубликовали на следующий день. Товарный знак предполагается использовать для товаров по 22 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Кроме легковых автомобилей в заявке перечислены грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежда и обувь.
Напомним, еще на ПМЭФ-2022 вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров впервые заговорил о планах возрождения производства легковой «Волги». Тогда он предположил, что до запуска проекта потребуется 8−9 месяцев.
Летом прошлого года вице-премьер сообщил, что «Волгу» будут выпускать все-таки в Нижнем Новгороде. Нужно только определить технологического партнера. Денис Мантуров высказал пожелание, чтобы автомобиль возрожденного бренда появился в новом дизайне, но с прежним логотипом. Выпуск новинки предполагалось начать в середине текущего года.
В пресс-службе «ГАЗ» не стали комментировать новость о заявке на регистрацию нового товарного знака.