Воронежцы не хотят сдавать квартиры пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода

Также причиной отказа в сдаче жилья является то, что многие из арендодателей не платят налоги. И даже цена от муниципалитета за съем квартир до 75 тысяч рублей в месяц, не устраивает воронежцев, потому что жилая площадь должна соответствовать многим критериям. Напомним, что на днях вышло постановление администрации города о стоимости аренды квартир для беженцев из Украины и приграничных районов, где идут боевые действия. Собственники квартир в Воронеже могут сдавать муниципалитету жилье для граждан, временно покинувших свои дома.