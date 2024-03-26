Воронежцы не хотят сдавать квартиры пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода

Оказалось, что горожане не спешат предоставлять в аренду свои квадратные метры.
Подтверждением этому стали многочисленные скриншоты переписки белгородцев с воронежскими владельцами квартир.
Основная причина отказов — срок сдачи. Большинство арендодателей не хотят каждый месяц заселять новых жильцов.
Еще одна причина — несвоевременная оплата. Арендодатели боятся, что приехавшие белгородцы не смогут в срок оплачивать жилье из-за проблем с работой.
Также причиной отказа в сдаче жилья является то, что многие из арендодателей не платят налоги. И даже цена от муниципалитета за съем квартир до 75 тысяч рублей в месяц, не устраивает воронежцев, потому что жилая площадь должна соответствовать многим критериям. Напомним, что на днях вышло постановление администрации города о стоимости аренды квартир для беженцев из Украины и приграничных районов, где идут боевые действия. Собственники квартир в Воронеже могут сдавать муниципалитету жилье для граждан, временно покинувших свои дома.
Стоимость за аренду квартир с марта 2024 года выросла примерно на 10−30%. Проанализировав ситуацию на рынке аренды жилья, власти Воронежа увеличили цену. Так, например, однокомнатную квартиру можно сдать по стоимости от 27250 рублей до 41250 рублей в месяц, а трехкомнатную квартиру — от 45050 рублей до 75050 рублей в месяц. Все зависит от района, в котором располагается жилье.
И все же в Воронеже находятся и те, кто наоборот спешит помочь белгородским соседям. Кроме того, некоторые воронежцы намеренно снижают ежемесячную оплату, узнав, что арендаторы прибыли из обстреливаемой украинцами Белгородчины.