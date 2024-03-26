В Узбекистане обновили предельные оптовые и розничные цены на лекарства

Также с 1 мая 2023 года работает автоматическая система по выявлению фактов продажи лекарств по завышенной цене на основе кешбэка, который пользователи получают при сканировании QR-кода с чека. Выявляя завышенную стоимость лекарств, система автоматически сигналит об этом уполномоченному госоргану.