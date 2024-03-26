В Узбекистане обновили предельные оптовые и розничные цены на лекарства

Так, по состоянию на 26 марта предельная розничная цена препарата «Нормодипин» (Гедеон Рихтер, Венгрия) составляет 64 061,7 сума, парацетамола (Navbahor Sanoat, Узбекистан, 0,5 грамма) — 20 700 сумов, амоксициллина (Pharmacom Medicine, Узбекистан, порошок для суспензии, 250 миллиграммов/5 миллилитров 17,5 грамма флаконы) — 13 800 сумов.
Напомним, система референтного ценообразования на лекарственные средства внедрена в Узбекистане с 1 июля 2020 года. Она устанавливает предельную цену, выше которой запрещено импортировать и реализовывать препараты на территории Узбекистана.
Также с 1 мая 2023 года работает автоматическая система по выявлению фактов продажи лекарств по завышенной цене на основе кешбэка, который пользователи получают при сканировании QR-кода с чека. Выявляя завышенную стоимость лекарств, система автоматически сигналит об этом уполномоченному госоргану.