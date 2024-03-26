Узбекистан и Италия будут сотрудничать в сфере техобслуживания и ремонта самолетов

Это соглашение положит начало сотрудничеству между двумя компаниями. Согласно меморандуму, стороны намерены в ближайшее время проработать и внести предложения по созданию в аэропорту «Навои» совместного предприятия, которое будет оказывать услуги по базовому техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, а также линейному обслуживанию самолетов в других международных аэропортах Узбекистана.