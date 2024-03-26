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Узбекистан и Италия будут сотрудничать в сфере техобслуживания и ремонта самолетов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня Uzbekistan Airports и итальянская компания EU Wings, специализирующаяся на техническом обслуживании самолетов, подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан в рамках конференции и выставки по ремонту и техническому обслуживанию MRO Central Asia, которая проходит в Ташкенте, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Это соглашение положит начало сотрудничеству между двумя компаниями. Согласно меморандуму, стороны намерены в ближайшее время проработать и внести предложения по созданию в аэропорту «Навои» совместного предприятия, которое будет оказывать услуги по базовому техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, а также линейному обслуживанию самолетов в других международных аэропортах Узбекистана.

Напомним, что на днях в Ферганской области состоялось торжественное открытие аэропорта Коканда после завершения его реконструкции. При этом накануне официального открытия аэропорт принял свой первый технический рейс.