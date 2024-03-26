Лимит на беспошлинные посылки и товары снижается в Беларуси

Совет ЕЭК в марте 2022 года повысил порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 1000 евро на временной основе до 1 октября 2022 года. Позднее действие этого решения продлевалось. Сейчас у совета еще есть время, чтобы в очередной раз на полгода пролонгировать действие решения, принятого два года назад.