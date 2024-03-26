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Лимит на беспошлинные посылки и товары снижается в Беларуси

С начала апреля в иностранных интернет магазинах можно будет заказать товаров не более чем на 200 евро.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Условия беспошлинного ввоза товаров изменятся в Беларуси с 1 апреля текущего года, следует из информации Государственного таможенного комитета республики.

До этой даты использовались норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, перемещаемых наземным транспортом, перевозчиками и в международных посылках — стоимость 1000 евро и вес 31 килограмм.

«С 1 апреля 2024 года срок действия указанных норм прекращается», — сказали в комитете.

С этой даты начнут применяться следующие размеры лимитов:

500 евро и 25 килограммов (товары, ввозимые наземным транспортом).

200 евро и 31 килограмм (товаров в международных посылках и ввозимые перевозчиками).

Относительно товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, размер лимита останется прежним — 10 тысяч евро и 50 килограммов.

Совет ЕЭК в марте 2022 года повысил порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 1000 евро на временной основе до 1 октября 2022 года. Позднее действие этого решения продлевалось. Сейчас у совета еще есть время, чтобы в очередной раз на полгода пролонгировать действие решения, принятого два года назад.