Лимит на беспошлинные посылки и товары снижается в Беларуси

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Условия беспошлинного ввоза товаров изменятся в Беларуси с 1 апреля текущего года, следует из информации Государственного таможенного комитета республики.
До этой даты использовались норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, перемещаемых наземным транспортом, перевозчиками и в международных посылках — стоимость 1000 евро и вес 31 килограмм.
«С 1 апреля 2024 года срок действия указанных норм прекращается», — сказали в комитете.
С этой даты начнут применяться следующие размеры лимитов:
500 евро и 25 килограммов (товары, ввозимые наземным транспортом).
200 евро и 31 килограмм (товаров в международных посылках и ввозимые перевозчиками).
Относительно товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, размер лимита останется прежним — 10 тысяч евро и 50 килограммов.
Совет ЕЭК в марте 2022 года повысил порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 1000 евро на временной основе до 1 октября 2022 года. Позднее действие этого решения продлевалось. Сейчас у совета еще есть время, чтобы в очередной раз на полгода пролонгировать действие решения, принятого два года назад.