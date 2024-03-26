Таможня предупредила о снижении норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.



«С 00.00 1 апреля 2024 г. нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составят: 500 евро и 25 кг в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом; 200 евро и 31 кг в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц», — говорится в сообщении.



«В отношении товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, норма беспошлинного ввоза не меняется и составляет 10 000 евро и 50 кг», — добавили там.