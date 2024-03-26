Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.
«С 00.00 1 апреля 2024 г. нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составят: 500 евро и 25 кг в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом; 200 евро и 31 кг в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц», — говорится в сообщении.
«В отношении товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, норма беспошлинного ввоза не меняется и составляет 10 000 евро и 50 кг», — добавили там.
Таможня предупредила о снижении норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования
С 1 апреля прекращается срок действия норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых наземными видами транспорта, а также в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физлиц, — в размере 1000 евро и 31 кг.
Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.