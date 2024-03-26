Квартиру Лагерфельда в Париже продали на аукционе за €10 млн

По ее данным, изначально трехкомнатные апартаменты в футуристичном стиле площадью 260 кв. м в VII округе столицы оценивались в €5,3 млн. Газета отмечает, что это была основная квартира модельера в Париже. Он спроектировал ее в стиле корабля из «Космической одиссеи» (1968) Стэнли Кубрика. Наследники решили выставить квартиру на аукцион, чтобы обеспечить прозрачность сделки.