Квартиру Лагерфельда в Париже продали на аукционе за €10 млн

По ее данным, изначально трехкомнатные апартаменты в футуристичном стиле площадью 260 кв. м в VII округе столицы оценивались в €5,3 млн. Газета отмечает, что это была основная квартира модельера в Париже. Он спроектировал ее в стиле корабля из «Космической одиссеи» (1968) Стэнли Кубрика. Наследники решили выставить квартиру на аукцион, чтобы обеспечить прозрачность сделки.
«Это хорошая цена. Учитывая местоположение дома, его характеристики и человека, который в нем жил, мы ожидали, что все получится, но нечасто стартовая цена превышается почти вдвое. Это исключительный случай», — отметил один из основателей отвечавшей за продажу объекта фирмы Alth? mis Бертран Савуре.
Всего в них участвовало 30 человек, которым требовалось внести залог в размере €1 млн. О покупателе информации нет, за исключением того, что он назначал цену по телефону на английском языке, пишет издание.
О Лагерфельде
Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году. Когда ему исполнилось 14 лет, семья переехала в Париж, где мальчик учился в школе высокой моды.
В 1965 году Лагерфельд стал главным модельером бренда Chloe и начал многолетнее сотрудничество с Fendi. В 1983 году покинул Chloe и перешел в дом моды Chanel, где проработал художественным директором 36 лет. В 1984 году модельер основал марку одежды под собственным именем.
Лагерфельд также увлекался фотографией и живописью, его выставки проходили в разных странах. Он умер 19 февраля 2019 года. По информации журнала Publique, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.