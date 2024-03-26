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Франция планирует поставить Украине 78 САУ Caesar и 80 тыс. артснарядов

Франция планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских орудий (САУ) Caesar и 80 тыс. снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Об этом 26 марта сообщает The Associated Press (AP) со ссылкой на заявления французского министра обороны Себастьяна Лекорню.

По словам главы минобороны Франции, Париж, Киев и Копенгаген достигли соглашения о финансировании, касающегося Caesar, которое позволит «быстро доставить» их на Украину.

Лекорню также сообщил, что Франция участвует в инициативе Чехии по поиску и закупке боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза.

14 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс всё-таки решит отправить своих военных на Украину.