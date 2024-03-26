Франция планирует поставить Украине 78 САУ Caesar и 80 тыс. артснарядов

По словам главы минобороны Франции, Париж, Киев и Копенгаген достигли соглашения о финансировании, касающегося Caesar, которое позволит «быстро доставить» их на Украину.
Лекорню также сообщил, что Франция участвует в инициативе Чехии по поиску и закупке боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза.
14 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс всё-таки решит отправить своих военных на Украину.