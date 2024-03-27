Отравившиеся в бургерной в Приморье требуют до 150 тыс. рублей компенсации

Напомним, после употребления в пищу продукции бургерной за медпомощью с острой кишечной инфекцией обратились более 60 человек. По результатам проверки выяснилось, что в заведении грубо нарушались санитарные нормы. На работу кафе суд наложил запрет. Также было возбуждено уголовное дело, а владелицу заведения поместили под домашний арест.