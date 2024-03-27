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Отравившиеся в бургерной в Приморье требуют до 150 тыс. рублей компенсации

В Приморье в суд поступило исковое заявление Роспотребнадзора.

Источник: Аргументы и факты

38 человек, отравившиеся в бургерной Дальнереченска потребовали от владельца кафе выплатить каждому от 50 до 150 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщают в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Приморья.

В Лесозаводский районный суд поступило исковое заявление от Роспотребнадзора в защиту пострадавших. Материалы передали судье, решается вопрос о принятии искового заявления к производству.

Напомним, после употребления в пищу продукции бургерной за медпомощью с острой кишечной инфекцией обратились более 60 человек. По результатам проверки выяснилось, что в заведении грубо нарушались санитарные нормы. На работу кафе суд наложил запрет. Также было возбуждено уголовное дело, а владелицу заведения поместили под домашний арест.

Ранее предпринимательница заявила, что после устранения нарушений намерена возобновить работу.