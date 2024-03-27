Отравившиеся в бургерной в Приморье требуют до 150 тыс. рублей компенсации

38 человек, отравившиеся в бургерной Дальнереченска потребовали от владельца кафе выплатить каждому от 50 до 150 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщают в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Приморья.
В Лесозаводский районный суд поступило исковое заявление от Роспотребнадзора в защиту пострадавших. Материалы передали судье, решается вопрос о принятии искового заявления к производству.
Напомним, после употребления в пищу продукции бургерной за медпомощью с острой кишечной инфекцией обратились более 60 человек. По результатам проверки выяснилось, что в заведении грубо нарушались санитарные нормы. На работу кафе суд наложил запрет. Также было возбуждено уголовное дело, а владелицу заведения поместили под домашний арест.
Ранее предпринимательница заявила, что после устранения нарушений намерена возобновить работу.