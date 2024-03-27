У приморского производителя курятины появился новый совладелец

Владельцем 3% долей ООО «АгроПтица», владеющего птицефабрикой на базе обанкротившегося предприятия «Михайловский бройлер» в поселке Заводской, стал «Сбербанк инвестиции», сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно материалам ЕГРЮЛ, сведения о новом собственнике были внесены в госреестр 22 марта 2024 года. При этом доля Владислава Хе в компании сократилась со 100% до 97%.
ООО «АгроПтица» зарегистрировано 9 сентября 2019 года в городе Артеме. Выручка от продажи в 2022 году составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль — почти 269 млн рублей.
«АгроПтица» запустила птицеферму в 2019 году, первая продукция появилась в продаже в январе 2020 года. Сегодня этот производитель закрывает большую часть потребности края в замороженном и охлажденном мясе птицы и полуфабрикатов.