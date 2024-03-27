В Новосибирске подали в суд на Главное Управление судебной экспертизы

В Новосибирской области межрайонная инспекция ФНС подала в суд на Главное управление судебной экспертизы.
Причиной стало название. Об этом сообщает издание Сиб.фм. Претензия возникла из-за слова «судебная» — организация является коммерческой, а не государственной. ООО «ГУ СЭ» занимается в городе экспертизами, связанными с автомобилями, и судебными экспертизами на платной основе.
В суде налоговая привела статью Гражданского кодекса РФ о фирменном названии, так как юридические лица не имеют право включать в наименования слова, которые противоречат общественным интересам.
В итоге руководителя обязали переименовать организацию.