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В Новосибирске подали в суд на Главное Управление судебной экспертизы

Причиной стало название.

Источник: AP 2023

В Новосибирской области межрайонная инспекция ФНС подала в суд на Главное управление судебной экспертизы.

Причиной стало название. Об этом сообщает издание Сиб.фм. Претензия возникла из-за слова «судебная» — организация является коммерческой, а не государственной. ООО «ГУ СЭ» занимается в городе экспертизами, связанными с автомобилями, и судебными экспертизами на платной основе.

В суде налоговая привела статью Гражданского кодекса РФ о фирменном названии, так как юридические лица не имеют право включать в наименования слова, которые противоречат общественным интересам.

В итоге руководителя обязали переименовать организацию.