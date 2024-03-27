В Приморье в суд поступил иск Роспотребнадзора в связи с массовым отравлением в бургерной

В Лесозаводский районный суд поступил иск от Роспотребнадзора против ИП Музыка Л. В. за нарушение прав потребителей и требование компенсации за отравления в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
В управление Роспотребнадзора обратились 38 человек, утверждая, что употребление пищи в кафе привело к пищевым отравлениям и кишечной инфекции. Заявитель требует компенсацию от 50 000 до 150 000 рублей за каждого пострадавшего. Судья ведет разбирательство по иску.
Напомним, что история развернулась в начале февраля в Дальнереченске. Здесь массово отравились посетители кафе «М-Бургер». В дальнереченскую и кировскую больницы в итоге госпитализировали 62 человек — у всех у них была диагностирована кишечная инфекция. После проверки Роспотребнадзора стало ясно, что в заведении множество нарушений, среди которых отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции, в том числе на сырье, отсутствие на продуктах маркировки о дате изготовления, сроках реализации и хранения.