В Приморье в суд поступил иск Роспотребнадзора в связи с массовым отравлением в бургерной

Напомним, что история развернулась в начале февраля в Дальнереченске. Здесь массово отравились посетители кафе «М-Бургер». В дальнереченскую и кировскую больницы в итоге госпитализировали 62 человек — у всех у них была диагностирована кишечная инфекция. После проверки Роспотребнадзора стало ясно, что в заведении множество нарушений, среди которых отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции, в том числе на сырье, отсутствие на продуктах маркировки о дате изготовления, сроках реализации и хранения.