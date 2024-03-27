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В Приморье определились со строительством атомной энергетики

Вначале будут построены два плавучих энергоблока, затем — наземная АЭС.

Источник: PrimaMedia.ru

Госкорпорация «Росатом» планирует построить два плавучих энергоблока (ПЭБ) для покрытия энергодефицита Приморского края. Проект будет вестись параллельно с разработкой проекта наземной АЭС в крае, так как к 2030 году ожидается дефицит порядка 600 МВт энергомощности.

«Росатом» и правительство Приморского края в рамках форума (18) «Атомэкспо-2024» подписали соглашение об оценке возможности строительства плавучих блоков для энергоснабжения региона.

Стороны проработают вопросы, касающиеся определения параметров проекта создания объектов генерации электрической энергии на основе плавучих энергоблоков для разработки технико-экономического обоснования, определения оптимального места расположения ПЭБ, финансово-экономических и технических параметров, говорится в сообщении машиностроительного дивизиона «Росатома» по итогам подписания.

«Сегодня мы видим (в Приморье — прим. ред.) энергодефицит 200 МВт. То есть это минимум два блока. Реализация проекта займёт 4−5 лет», — заявил журналистам министр энергетики Приморского края Андрей Леонтьев в кулуарах «Атомэкспо-2024».

"План такой — до конца текущего года определиться с мощностью, конкретными обязывающими документами, оформить их. После этого у нас две задачи. Одна — это построить необходимое количество плавэнергоблоков.

Задача региона — вместе с нами определить точки размещения плавблоков, подготовить и обеспечить береговую инфраструктуру«, — сказал заместитель генерального директора Группы компаний “Росатом” Андрей Никипелов (цитаты по “Интерфаксу”, 18).

В настоящий момент «Росатом» реализует проект строительства четырех плавэнергоблоков для Баимской рудной зоны на Чукотке.

Ранее сообщалось, что «Росатом» изучает возможность строительства АЭС в Приморье мощностью 1,2 ГВт. Речь идет о двухблочной станции с реакторами ВВЭР. Станция может быть построена в промежутке между 2035-м и 2042 годами.

Сегодня энергоизбыточным регионом является Амурская область. На её территории размещаются три гидростанции, которые поставляют электроэнергию не только местным потребителям Амурской области, но и в соседние регионы, и в Китай.

энергетика