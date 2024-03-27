Застройщик оштрафован за нарушение сроков строительства амбулаторий в Хабаровском крае

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, работы выполнялись в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Был зафиксирован факт отставания от графика строительства. За это прокурор района внес руководителю общества представление. Работы активизированы, а директору подрядной организации предстоит заплатить административный штраф в 1,4 миллиона рублей.