У авторынка «Зелёный угол» появился вариант переехать за город

Продавцы автомобилей с фактически уже закрытого авторынка «Зелёный угол» рассматривают возможность переезда из Владивостока за пределы города. По информации VL.ru, новое место для продажи авто появится в Надеждинском районе, рядом с развязкой трассы Де-Фриз — Новый — Седанка — Патрокл.
Изначально земля была арендована компанией «Сургут Сервис» для строительства дилерского центра спецтехники, однако проект был отложен на неопределённый срок из-за конфликтной ситуации с владельцами домов в СНТ «Серебрянка-2» на Соловей-Ключе.
Иванна Синенко, гендиректор ООО «Сургут Сервис» подтвердила журналистам, что предприниматели с «Зелёного угла» обратились с предложением создать площадку для продажи машин. Это произошло после того, как прежний рынок был закрыт.
Сейчас на участке в Вольно-Надеждинском проводятся подготовительные работы: укладывается щебень и готовятся к асфальтированию. В проекте реконструкции трассы от «Росавтодора» предусмотрено примыкание и заезд к СНТ, однако сроки его реализации пока неизвестны. Арендатор участка планирует обустроить дорогу до СНТ таким образом, чтобы она была максимально удобной для всех.