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У авторынка «Зелёный угол» появился вариант переехать за город

Предприниматели знаменитой «Зелёнки» обратились с предложением к арендаторам участка в районе посёлка Новый.

Источник: VL.ru

Продавцы автомобилей с фактически уже закрытого авторынка «Зелёный угол» рассматривают возможность переезда из Владивостока за пределы города. По информации VL.ru, новое место для продажи авто появится в Надеждинском районе, рядом с развязкой трассы Де-Фриз — Новый — Седанка — Патрокл.

Изначально земля была арендована компанией «Сургут Сервис» для строительства дилерского центра спецтехники, однако проект был отложен на неопределённый срок из-за конфликтной ситуации с владельцами домов в СНТ «Серебрянка-2» на Соловей-Ключе.

Иванна Синенко, гендиректор ООО «Сургут Сервис» подтвердила журналистам, что предприниматели с «Зелёного угла» обратились с предложением создать площадку для продажи машин. Это произошло после того, как прежний рынок был закрыт.

25 марта на территории участка прошло неформальное собрание продавцов. Компания «Сургут Сервис» решила пойти навстречу предпринимателям и адаптировать участок под их нужды. Планируется также организовать заезд к СНТ «Серебрянка-2», чтобы не беспокоить местных жителей. Предусмотрена укладка асфальта и оформление тротуара для предотвращения конфликтов с соседями.

Сейчас на участке в Вольно-Надеждинском проводятся подготовительные работы: укладывается щебень и готовятся к асфальтированию. В проекте реконструкции трассы от «Росавтодора» предусмотрено примыкание и заезд к СНТ, однако сроки его реализации пока неизвестны. Арендатор участка планирует обустроить дорогу до СНТ таким образом, чтобы она была максимально удобной для всех.

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