У авторынка «Зелёный угол» появился вариант переехать за город

Сейчас на участке в Вольно-Надеждинском проводятся подготовительные работы: укладывается щебень и готовятся к асфальтированию. В проекте реконструкции трассы от «Росавтодора» предусмотрено примыкание и заезд к СНТ, однако сроки его реализации пока неизвестны. Арендатор участка планирует обустроить дорогу до СНТ таким образом, чтобы она была максимально удобной для всех.