Плавучие АЭС в Приморье могут разместить рядом с Фокино и Славянкой

Госкорпорация «Росатом» и власти Приморского края на полях форума «Атомэкспо-2024» (18+) в Сочи подписали меморандум о взаимодействии, согласно которому займутся проработкой технических и экономических вопросов строительства плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) в Приморском крае. Реализация проекта займет до пяти лет с момента подписания контракта, сообщает ИА PrimaMedia.
В презентации министра энергетики Приморья Андрея Леонтьева, представленной на форуме, три энергоблока могут быть установлены у города Фокино для развития промышленных предприятий, один блок — в Хасанском районе возле города Славянка для энергоснабжения туристических объектов. Пятый энергоблок будет подменным, чтобы заменять действующие во время перегрузки ядерного топлива, отмечает издание «Коммерсант»(18+).
Вопрос финансирования ПЭБов для Приморья ещё не решен. Один из вариантов — выделение объекта в изолированную зону, что позволит устанавливать специальный инвестиционный тариф. Заместитель генерального директора ГК «Росатом» Андрей Никипелов пояснил, что объекты будут работать по схеме build-own-operate: «Росатом» будет эксплуатировать объект и продавать заказчику в Приморье электроэнергию.
По оценке экспертов, дефицит электроэнергии в активно развивающейся южной части Приморья составляет до 240 МВт, в целом по краю может увеличиться до 600 МВт уже к 2029 году.
В 2024 году на Дальнем Востоке может заработать рынок электроэнергии, который позволит окупать электростанции за счет более высоких платежей за энергомощность.