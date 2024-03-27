Плавучие АЭС в Приморье могут разместить рядом с Фокино и Славянкой

В презентации министра энергетики Приморья Андрея Леонтьева, представленной на форуме, три энергоблока могут быть установлены у города Фокино для развития промышленных предприятий, один блок — в Хасанском районе возле города Славянка для энергоснабжения туристических объектов. Пятый энергоблок будет подменным, чтобы заменять действующие во время перегрузки ядерного топлива, отмечает издание «Коммерсант»(18+).